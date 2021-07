Hochwasser-Karte : Diese Orte in NRW und Rheinland-Pfalz wurden besonders schwer getroffen

Interaktiv Düsseldorf Die Starkregenfälle und das anschließende Hochwasser haben in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Verwüstungen angerichtet. Unsere Karte zeigt, in welchen Kommunen die Lage besonders angespannt war.

Da wären zum Beispiel Erftstadt und das zu Wassenberg gehörde Örtchen Ophoven im Kreis Heinsberg. In Erftstadt sorgten Starkregen und Überschwemmungen für eine schlimme Unterspülung im Ortsteil Blessem. Ein riesiger Krater bildete sich am Ortsrand. Einige Häuser wurden weggerissen. Außerdem wurde die Bundesstraße 265 überflutet. Innerhalb von nur wenigen Minuten stieg das Wasser hier bis über die Höhe der Autodächer. In Ophoven brach nach langem Zittern ein Damm der Rur. Der Ort wurde in weiten Teilen überschwemmt.