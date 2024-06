Lage in Süddeutschland Hochwasser-Schäden in Millionenhöhe – gebietsweise erneut Starkregen angesagt

Am Sonntagnachmittag lag der Stand bei 8,20 Metern, sollte in der Nacht zu Montag aber zunächst wieder fallen. Weiter steigende Pegelstände werden dagegen in den kommenden Tagen flussabwärts erwartet. So wurde am Pegel Mannheim am Sonntagmorgen ein Stand von 6,50 Metern gemessen, Prognosen zufolge soll dieser bis Montagfrüh auf 8,10 bis 8,40 Meter steigen. Auch an den Messstellen in Worms ist laut der Hochwasservorhersagezentrale mit hohen Wasserständen zu rechnen, in Mainz wird ebenfalls mit der Einstellung der Schifffahrt gerechnet.