Überschwemmungen Hochwasser in Deutschland – welche Regionen besonders betroffen sind

Auch in Nordrhein-Westfalen bleibt die Lage weiter angespannt, speziell in Ostwestfalen an der Weser. Dort steigen die Pegelstände stetig an. Die Messstationen rund um den Rhein melden ebenfalls höhere Stände: Bis zum Wochenende könnte der Rheinpegel in Köln auf über acht Meter steigen.