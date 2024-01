Hochwasserlage in Deutschland Scheitelwasserstände laut Behörden teils erreicht – nur langsam Abfluss

An den Flüssen Hunte und Hase stiegen die Wasserstände nach Regen zuletzt wieder an. Am Hunte-Pegel in Huntlosen im Landkreis Oldenburg sei der Hochwasserscheitel aber inzwischen erreicht. Nun sollte der Pegelstand der Hunte langsam fallen. „Gleiches gilt auch für den Ober- und Mittellauf der Flüsse im Flussgebiet der Hase“, heißt es in dem Bericht. Im Unterlauf der Hase seien die Scheitel nahezu erreicht.