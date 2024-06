Jahrhundert-Hochwasser nach Dauerregen Feuerwehrmann stirbt in Bayern – ICE-Waggons in Baden-Württemberg entgleist

Bis zum späten Samstagabend hatten in Bayern zehn Kommunen den Katastrophenfall ausgerufen, da die Donau und mehrere ihrer Zuflüsse bedrohlich anschwollen. An mehreren Pegeln in Bayern lag das Hochwasser weiter bei der höchsten Meldestufe vier. Teilweise gab es Pegelstände, wie sie statistisch gesehen nur einmal in hundert Jahren erreicht werden. Der Schwerpunkt lag in der Nacht zum Sonntag noch bei den südlichen Donauzuflüssen Günz, Mindel, Zusam, Schmutter, Paar, Abens, Ilm und Amper sowie an der oberen Donau, wie der Hochwassernachrichtendienst mitteilte. Dort seien in der Nacht die Scheitel erreicht worden.