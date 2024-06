Hochwasser in Süddeutschland Einsatzkräfte bergen zwei Tote aus Keller in Baden-Württemberg

Zuvor hatte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) bei einem Besuch in der Gemeinde Erbach am Montag angedeutet, dass es möglicherweise ein erstes Todesopfer des Hochwassers im Land gebe. „Wir müssen, so ist mir gerade zugetragen worden, auch damit rechnen, dass es inzwischen einen Toten in Baden-Württemberg gibt“, sagte er. Allerdings war das zu dem Zeitpunkt noch nicht bestätigt.