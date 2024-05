Kampf gegen Hochwasser Frau nach Rettungseinsatz in Saarbrücken gestorben

Betroffene der Überschwemmungen im Saarland und in Teilen von Rheinland-Pfalz können Hilfe von der Caritas erhalten. Der Vorsitzende des katholischen Hilfswerks im Bistum Trier, Domkapitular Benedikt Welter, teilte am Sonntag mit, die Caritas sei mit ihren „örtlichen Beratungsstellen und Diensten an der Seite der Menschen im Saarland und in der Region Trier-Saarburg“. Starker Dauerregen hatte am Freitag in großen Teilen des Saarlands und Rheinland-Pfalz Überflutungen unter anderem an der Mosel und der Saar ausgelöst.