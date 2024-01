Hochwasser und Frost DLRG warnt vor Lebensgefahr auf dem Eis

Bad Nenndorf · In Deutschland wird es kälter – in einigen Orten schneit es bereits. Eisflächen sollten jedoch auch in Hochwassergebieten nicht betreten werden. Wieso das so gefährlich ist.

08.01.2024 , 11:02 Uhr

Blick auf einen vereisten Bagger auf dem Brockenbahnhof in Sachsen-Anhalt. Eisige Polarkälte bringt Temperaturen von Minus 16 Grad Celsius auf den Brockengipfel. Foto: dpa/Matthias Bein

Angesichts von frostigen Temperaturen warnt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) vor dem Betreten von Eisflächen – auch in den Hochwassergebieten. „Auf Seen und Teichen ist das Eis zumeist noch nicht tragfähig“, sagte Alexander Paffrath. Laut des Leiters Einsatz des Verbandes besteht womöglich Lebensgefahr, wenn man sich dennoch auf das Eis wagt. Das gelte auch für überschwemmte Landstriche. Nach dem Hochwasser kommt der Frost Wetter in NRW Nach dem Hochwasser kommt der Frost „Strömungen und Verwirbelungen sorgen an vielen Stellen dafür, dass die Eisschicht nur langsam anwächst“, sagte Paffrath. Auch vom Eis umschlossene Sträucher und Büsche führten zu einer verminderten Tragfähigkeit. Unter der gefrorenen Oberfläche ablaufendes Wasser lasse Hohlräume entstehen, was die Gefahr des Einbrechens nochmals erhöhe, warnte der Rettungsverband mit Hauptsitz im niedersachsächsischen Bad Nenndorf. Die Gelände sind der DLRG zufolge teils weiträumig und auch deshalb für Einsatzkräfte nur schwer zugänglich. „Wer Hilfe benötigt, hat wohl nur eine geringe Aussicht auf Rettung“, mahnte Paffrath.

