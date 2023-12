Hochwasser in Deutschland „Fast ganz Niedersachsen steht unter Wasser“

„Wir haben eine sehr, sehr angespannte Lage“, sagte die Innenministerin des Bundeslands, Daniela Behrens (SPD), am Freitag im „Deutschlandfunk“. Fast ganz Niedersachsen stehe unter Wasser. Die rund 100.000 Kräfte von unter anderem Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) seien deshalb überall im Einsatz. Es sei „wirklich noch keine Entspannung in Sicht“, ergänzte Behrens. Der Wetterprognose zufolge werde es in den nächsten Tage weiter Regen geben, zudem Sturm. Das entspanne die Lage nicht, sondern „verschärft sie an der einen oder anderen Stelle noch“.