Handy-Benachrichtigung im Katastrophenfall : Wird in Zukunft über Cell Broadcasting gewarnt?

Wird in Zukunft über Cell Broadcasting gewarnt?

Berlin Nach der verheerenden Unwetter-Katastrophe im Westen Deutschlands hat eine Debatte über bessere Warnmöglichkeiten der Bevölkerung begonnen. Annalena Baerbock fordert das sogenannte Cell Broadcasting. So funktioniert es.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe will die Einführung von einfachen Handy-Benachrichtungen für alle prüfen – über sogenanntes Cell Broadcasting. Dabei kann eine öffentliche Stelle veranlassen, dass alle angeschalteten Handys im Bereich einer Funkzelle über die Netzbetreiber dieselbe kurze Textnachricht erhalten, wie der Telekommunikationsexperte Nick Kriegskotte vom Digitalverband Bitkom erläuterte.

Schwere Kritik am Warnsystem in Bund und Ländern

Zudem müsse die Technologie bei manchen Handys erst in den Einstellungen aktiviert werden, gab Kriegskotte zu bedenken. Das stellt ähnlich wie bei den Warnapps Nina und Katwarn die Hürde dar, dass ausreichend Menschen die Technologie aktiv nutzen wollen müssen, damit sie ihren Zweck erfüllt.

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sprach sich für die Warn-SMS aus. Andere Länder hätten ein solches System bereits - „das müssen wir auch in Deutschland einführen“, sagte sie in der Sendung „Frühstart“ von RTL und ntv am Mittwoch.