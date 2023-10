Sturm an der Ostsee Hochwasser beschädigt Schutzanlagen – Menschen in Sicherheit gebracht

Wegen des Hochwassers der Ostsee sind in der Nacht zum Samstag in Schleswig-Holstein zahlreiche Menschen in Sicherheit gebracht worden. Tief gelegene Bereiche an der Küste und in Ortschaften standen unter Wasser, in mehreren Bereichen wurde aus Sicherheitsgründen der Strom abgeschaltet, wie eine Sprecherin des Kieler Innenministeriums am Samstagmorgen sagte.