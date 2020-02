Sicherheitsvorkehrungen getroffen : Stadt Köln bereitet sich auf Hochwasser vor - Rhein steigt weiter

Das Schiff "RheinEnergie" liegt vor der Deutzer Brücke. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln In Köln erhöhte sich der Wasserstand durch Regenfälle und Schneeschmelze am Dienstag um bis zu zehn Zentimeter pro Stunde. Sicherheitsvorkehrungen sind bereits getroffen worden. Am Mittwoch soll der Schiffsverkehr eingeschränkt werden.

Der Rhein steigt über die Ufer, bereits seit mehreren Tagen. In Köln spricht man ab einer Wasserstandshöhe von 4,50 Meter von Hochwasser - entsprechend haben die Stadtentwässerungsbetriebe Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Derzeit misst der Wasserstand rund 6 Meter, normalerweise sind es 3 Meter. Es wird befürchtet, dass an den Messpunkten in Duisburg-Ruhrort und Köln am Donnerstag ein Pegelstand von acht Metern erreicht werden könnte. Davon gehen das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz und die Kölner Stadtentwässerungsbetriebe aus.

Die Hochwassermarke hatte der Rhein schon am Montag überstiegen. Ob er dann am Donnerstag der Höchststand erreicht wird, ist noch nicht klar. Ab Mittwoch wird jedoch voraussichtlich der Schiffverkehr eingeschränkt, in Köln dürfen Schiffe ab einem Pegelstand von 6,20 Meter nur noch langsam und in der Flussmitte fahren, ab 8,30 Metern müsste die Schifffahrt eingestellt werden.

Spezielle Hochwasserpumpen sind bereits in Betrieb und Fußwege in Ufernähe vorsorglich gesperrt worden. Schutzvorkehrungen wurden auch im Kanalnetz getroffen, indem einige Schieber geschlossen und einzelne Pumpanlagen außer Betrieb genommen wurden. Zusätzlich soll das Querschott in Rodenkirchen geschlossen werden. Sollte das Wasser über sieben Meter steigen, würden in Rodenkirchen weitere Schutzwände aufgebaut. Ebenso würden die dortigen Campingplätze geschlossen, wie der Kölner Stadtanzeiger berichtete.

Von dem Hochwasser werden die Innenstädte entlang des Niederrheins vermutlich nicht betroffen sein, sagte eine Sprecherin des Landesamtes.

(ala/dpa)