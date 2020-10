Hochland, Arla und Danone : Behörden überprüfen Lebensmittelhersteller nach Foodwatch-Anzeigen

Aktivisten von foodwatch protestieren am Firmensitz von Hochland im bayerischen Heimenkirch (Landkreis Lindau). (Archivfoto) Foto: foodwatch e.V./foodwatch/Andi Weiland

Berlin Die Verbraucherorganisation Foodwatch wirft den Unternehmen Hochland, Arla und Danone Täuschung vor. Die Hersteller würden „stinknormale Produkte“ als besonders klimaschonend, tierfreundlich oder hochwertig bewerben.

Nach Vorwürfen der Verbrauchertäuschung durch die Organisation Foodwatch haben Behörden in drei Bundesländern Überprüfungen bei Lebensmittelherstellern eingeleitet. Betroffen sind die Unternehmen Hochland wegen eines Käses der Marke Grünländer, die Großmolkerei Arla wegen einer Bio-Weidemilch sowie der Hersteller Danone wegen eines Volvic Bio-Tees, wie aus Schreiben der Behörden hervorgeht, die der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag vorlagen.

Foodwatch forderte die zuständigen Ämter in Frankfurt am Main, Düsseldorf und Lindau auf, bis Ende November gegen die beanstandeten Produkte vorzugehen. Andernfalls will die Verbraucherorganisation gegen die Behörden klagen.