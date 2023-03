Hobbyastronom auf Amrum Zahnarzt entdeckt unbekannten Kometen

Ein Zahnarzt von der Insel Amrum hat einen bisher unbekannten Kometen entdeckt – der nun nach ihm benannt ist. Der Hobbyastronom nutze seit Jahren per Fernzugriff ein Teleskop in Südfrankreich, berichtete der NDR am Freitag. Demnach entdeckte Jost Jahn den Himmelskörper bereits Mitte Februar. Die offizielle Bestätigung des Central Bureau for Astronomical Telegrams in den USA kam in der Nacht auf Freitag. Wie dieses in seinem „Electronic Telegram No. 5237“ mitteilte, heißt der Komet P/2023 C1 nun Jahn nach seinem Entdecker.