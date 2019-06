Mehr als 38 Grad : Deutschland kommt nächste Woche ganz schön ins Schwitzen

Offenbach Es wird heiß - und zwar in ganz Deutschland. In der kommenden Woche rechnet der Deutsche Wetterdienst mit Temperaturen von mehr als 38 Grad. Besonders im Westen heizt es sich auf.

Es wird heiß und heißer. Nächste Woche rollt eine Hitzewelle auf Deutschland zu, „die durchaus als extrem bezeichnet werden kann“, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitag ankündigte. „Gefühlt“ wird es Mitte der Woche überall außer an der Küste über 38 Grad heiß - zusammen mit einer hohen UV-Belastung dürften Warnschwellen überschritten werden.