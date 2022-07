Eiskalte Nascherei: Das Orang-Utan-Weibchen Hsiao-Nings frisst im Darwineum des Zoos in Rostock eine Eisbombe aus Früchten und gefrosteten Säften und hält dabei ihr zweites Jungtier in den Armen. Der am 15.06.2022 geborene Junge ist der sechste Orang-Utan-Nachwuchs, der 2012 im eröffneten Darwineum geboren wurde.