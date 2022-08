Historischer Tiefstand : Weniger verunglückte Kinder im Straßenverkehr im Corona-Jahr 2021

Wiesbaden Im vergangenen Jahr sind so wenige Kinder wie noch nie seit der Wiedervereinigung im Straßenverkehr verunglückt. Im Schnitt wurde aber immer noch alle 24 Minuten ein Kind bei einem Verkehrsunfall verletzt oder getötet.

49 Kinder verloren 2021 bei einem Unfall im Straßenverkehr ihr Leben, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden berichtete. Laut Statistik kamen im vergangenen Jahr rund 22.300 Kinder unter 15 Jahren bei Unfällen im Straßenverkehr zu Schaden. Das waren 0,8 Prozent weniger als im Vorjahr und so wenig wie noch nie seit der Deutschen Vereinigung. Die meisten Kinder, die 2021 im Straßenverkehr verunglückten, waren mit dem Fahrrad unterwegs.

Der Rückgang ist für den Leiter Unfallforschung der Versicherer, Siegfried Brockmann, „eine echte Erfolgsgeschichte“. Laut Statistik kamen im vergangenen Jahr rund 22 300 Kinder unter 15 Jahren bei Unfällen im Straßenverkehr zu Schaden. Das waren 0,8 Prozent weniger als im Vorjahr und so wenig wie noch nie seit der Deutschen Vereinigung. Anfang der 1990er Jahre hatte es mehr als 50 000 Verkehrsunfälle mit Kindern pro Jahr gegeben, über 500 Kinder ließen jährlich ihr Leben. 2020 starben in Deutschland 48 Kinder im Straßenverkehr - eines weniger als 2021.

Wahl der Grundschule – was Eltern in NRW wissen müssen

Fragen und Antworten : Wahl der Grundschule – was Eltern in NRW wissen müssen

Zur „Erfolgsgeschichte“ haben für Unfallforscher Brockmann Verbesserungen bei alle Verkehrsarten beigetragen. Im Auto hätten spezielle Kindersitze das Mitfahren sicherer gemacht. Auf dem Fahrrad seien Kinder sicherer unterwegs, seit in Grundschulen ein Fahrrad-Führerschein gemacht wird. Um die Unfallzahlen bei Kleinkindern noch weiter zu senken, schlägt Brockmann vor, Einbauanleitungen für Kindersitze als Videos anzubieten. Wenn man die Unfallzahlen bei älteren Kindern weiter senken wolle, müsse man das Fahrrad in den Blick nehmen. „Leider gibt es bisher - nach dem Fahrradführerschein in der Grundschule - kein Angebot für ältere Schüler“, kritisiert Brockmann. Er schlägt ein Verkehrs- und Sicherheitstraining in der Sekundarstufe vor, idealerweise verpflichtend als Teil des Sportunterrichts.