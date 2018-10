Hirsche Sven und Hannes schließen sich Rinderherde in Schleswig-Holstein an

Flensburg Hirsch und Kuh - diese Kombination scheint zu passen. In Norddeutschland haben sich jetzt zwei Hirsche einer Rinderherde angeschlossen. Ihre neuen Freunde halten Rothirsch Sven und Damhirsch Hannes ganz schön auf Trab.

Ungewöhnliche Tierfreundschaft: In Norddeutschland hat sich ein weiterer Hirsch einer Rinderherde angeschlossen. Diesmal ist es ein junger Damhirsch, der in Holnis an der Flensburger Förde in der Nähe von Glücksburg vor einigen Wochen bei einer Herde aus Angler Rindern und Galloways eine neue Heimat gefunden hat. Bereits seit einigen Jahren hält sich auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz und jetzigem Naturschutzland bei Flensburg immer wieder Rothirsch Sven bei seiner Herde Galloways auf.