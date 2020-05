In Hessen : 50 Männer legen Feuer und locken Polizei in Hinterhalt

50 Männer legen Feuer und locken Polizei in Hinterhalt

In Hessen

Der Löschschaum liegt noch auf dem Boden am Rande einer Hochhaussiedlung im hessischen Dietzenbach. Etwa 50 Männer haben dort einen Brand gelegt und anschließend die Rettungskräfte angegriffen. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Dietzenbach Etwa 50 Männer haben am frühen Freitagmorgen im hessischen Dietzenbach einen Brand gelegt und anschließend die Rettungskräfte angegriffen. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 150.000 Euro.

Nach Polizeiangaben hatten die Männer die Einsatzkräfte vermutlich in einen Hinterhalt gelockt. Demnach wurden auf einem Parkdeck Mülltonnen und ein Bagger angezündet. Beim Eintreffen der alarmierten Kräfte seien Polizisten und Feuerwehrleute dann attackiert worden. „Wir gehen davon aus, dass die Feuer nur gelegt wurden, um die Einsatzkräfte anzulocken“, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Polizeiangaben zufolge wartete die Gruppe bei Eintreffen der Beamten bereits mit Steinhaufen.

„Es ist bereits der zweite schwere Angriff auf Einsatzkräfte binnen einer Woche. Die Gewaltspirale dreht sich ungehemmt weiter", sagt Heini Schmitt, Landesvorsitzender des Deutschen Beamtenbundes in Hessen zu den nächtlichen Randalen in Dietzenbach. Erst vergangenen Sonntag war eine Polizistin in Frankfurt nur durch Glück dem Tode entronnen, nachdem ein Mann einen 20 Kilo schweren Blumenkübel vom Eisernen Steg auf sie herabfallen ließ und sie nur knapp verfehlte. „Diese Tat war für uns eindeutig der Versuch, der Kollegin schwerste Verletzungen beizubringen oder sie zu töten“, sagt Schmitt.