Anstieg von 6,5 Prozent in 2019 : Mehr Anrufe bei Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“

Berlin Im vergangen Jahr hat die Zahl der Anrufe beim Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ zugenommen. Es habe 2019 45.000 Beratungen gegeben, heißt es im nun veröffentlichten Jahresbericht. Das Telefon ist rund um die Uhr erreichbar.

Die Zahl der Beratungen am bundesweiten Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ ist im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Das gehe aus dem entsprechenden Jahresbericht für 2019 hervor, wie das Bundesfamilienministerium am Dienstag mitteilte. Demnach gab es im vergangenen Jahr rund 45.000 Beratungen per Telefon, Chat oder E-Mail. Das sei ein Anstieg von 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Nummer 08000 116 016 ist rund um die Uhr erreichbar. Mehr als 80 Beraterinnen helfen von Gewalt betroffenen Frauen kostenlos, anonym und vertraulich, auch in anderen Sprachen. Die Kontaktaufnahme ist auch über Chat oder E-Mail unter www.hilfetelefon.de möglich. Neben der Unterstützung in akuten Krisensituationen vermittelt die Hotline betroffene Frauen und Mädchen auch an örtliche Beratungsstellen und an Frauenhäuser, wo sie Schutz suchen können.