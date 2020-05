SEK-Einsatz in Hildesheim : Polizei nimmt Mann nach Todesdrohungen gegen religiöse Menschen fest

Hildesheim Der Hinweis kam aus NRW: Nach Todesdrohungen gegen religiöse Menschen in einem Internetchat ist im niedersächsischen Hildesheim ein 21 Jahre alter Mann festgenommen worden. Er soll psychisch krank sein.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten, wurde der 21-Jährige am frühen Morgen mit der Hilfe von Spezialkräften aus seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus geholt. Nach Angaben der Ermittler hatte sich der Chatpartner des 21-Jährigen am Freitag in Hagen bei der Polizei gemeldet.