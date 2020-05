Satire-Team im Krankenhaus : Verletzte bei Angriff auf ZDF-Kamerateam der „heute-show“ in Berlin

Berlin Am Mai-Feiertag wird in Berlin ein Kamerateam der ZDF-„heute-show“ attackiert. Es gibt Verletzte. Der Deutsche Journalistenverband spricht von einem Angriff auf die Pressefreiheit.

Ein Kamerateam der ZDF-Satiresendung „ heute-show “ ist am Mai-Feiertag in Berlin-Mitte von mehreren Menschen angegriffen worden.Fünf Teammitglieder seien verletzt worden, teilte der Sender mit. Nach Angaben der Polizei mussten vier von ihnen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sechs Tatverdächtige seien festgenommen worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten in der Nacht zum Samstag noch an.Das ZDF und Journalisten-Gewerkschaften verurteilten den Angriff.

Die aktuelle Ausgabe der "heute-show" wurde am Freitagabend ausgestrahlt. Der Vorfall in Berlin wurde in der Sendung aber nicht thematisiert, da diese schon am frühen Nachmittag aufgezeichnet worden war.