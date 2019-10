Skurriler Vorfall in Hessen : Einbrecher flüchtet vor Sirene von Spielzeug-Polizeiauto

Offenbach Mitunter kann Spielzeug durchaus auch ernste Situationen entschärfen: Im hessischen Heusenstamm hat ein Einbrecher wegen der Sirene eines Spielzeug-Polizeiautos die Flucht ergriffen.

Wie die Polizei am Montag in Offenbach mitteilte, bemerkte der Besitzer einer Wohnung in der Nacht zum Samstag verdächtige Geräusche an seiner Eingangstür und aktivierte dahinter das Martinshorn des Modellautos.