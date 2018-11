Hettenleidelheim: Damen bekämpfen Unkraut mit Urin - Anwohner rufen Polizei

Ungewöhnlicher Einsatz in Rheinland-Pfalz

Hettenleidelheim Zwei ältere Frauen haben in Rheinland-Pfalz mit einer ungewöhnlichen Methode zur Unkraut-Bekämpfung einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ihre Geheimwaffe gegen den Wildwuchs: Urin.

Anwohner hatten am Sonntagabend wegen eines „intensiven, penetranten“ Uringeruchs in Hettenleidelheim die Polizei gerufen, wie diese am Montagmorgen mitteilte. Die Quelle sei vor Ort schnell ausgemacht gewesen - und die Verursacher geständig: Sie hätten den Urin gesammelt, um damit das Unkraut vor ihrem Wohnanwesen zu bekämpfen, erklärte eine 85-Jährige den Beamten.