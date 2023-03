Schwerer Unfall in Hessen Zwei Autos prallen frontal aufeinander – drei Tote

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Mittelhessen sind drei Menschen tödlich verletzt worden. Ein 15 Jahre alter Junge und eine 26-jährige Autofahrerin starben am Donnerstagnachmittag noch an der Unfallstelle. Die andere Autofahrerin, eine 66-Jährige, wurde nach Angaben der Polizei schwerst verletzt und starb am Abend im Krankenhaus.