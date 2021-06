Tier löst Großeinsatz der Polizei aus : Wild gewordenes Pferd in Hessen galoppiert über Autobahn

Wild gewordenes Pferd in Hessen galoppiert über Autobahn

Darmstadt Zehn Kilometer in zwölf Minuten – in Darmstadt ist ein Pferd über mehrere Hauptverkehrsstraßen und Autobahnen galoppiert. Autofahrer fingen es ein.

Ein wild gewordenes Pferd hat im hessischen Darmstadt einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Das Tier entzog sich beim Ausführen am Zaumzeug der Führung seiner Besitzerin und galoppierte über mehrere Hauptverkehrsstraßen und eine Autobahn in Richtung Innenstadt, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte.