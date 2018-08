Hessen: Überflutungen nach starkem Gewitter - Kirchhain besonders betroffen

Offenbach/KIrchhain Nach wochenlanger Hitze entladen sich in Hessen schwere Gewitter. Viele Keller laufen leer, Bäume stürzen um. Es seien „riesige Wassermengen“ vom Himmel gekommen, heißt es.

An zwei Schulen des 16.000-Einwohner-Ortes fällt demnach am Mittwoch der Unterricht aus. Es seien „riesige Wassermengen“ vom Himmel gekommen, so Schienbein. Im gesamten Landkreis Marburg seien in der Nacht 400 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen. Menschen seien bislang nicht zu Schaden gekommen.