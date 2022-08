Mit sofortiger Wirkung : Stadt in Hessen ruft Trinkwassernotstand aus

Stadt in Hessen ruft Trinkwassernotstand aus

Kelkheim Damit gehen diverse Verbote einher, wie etwa das Wasser aus öffentlichen Trinkwasserleitungen nicht zu verschwenden, aufzuspeichern oder auch das Auto damit abzuspritzen.

Die hessische Stadt Kelkheim hat am Mittwoch mit sofortiger Wirkung den Trinkwassernotstand ausgerufen. Grund sei eine akute Knappheit des Trinkwassers im gesamten Stadtgebiet, wodurch die öffentliche Wasserversorgung gefährdet sei. Das teilte der Magistrat der Stadt am Mittwoch mit. Bereits erfolgte Aufrufe zum Wassersparen in vergangenen Wochen hätten demnach nicht den gewünschten Erfolg gezeigt.