Täter schubsten Kinderwagen um : Säugling nach Attacke in Hessen schwer verletzt

Säugling nach Attacke in Hessen schwer verletzt

Korbach Zwei junge Männer sollen im hessischen Korbach eine Mutter attackiert und ihre kleine Tochter schwerverletzt haben. Das Baby schwebt nicht in Lebensgefahr. Die Mutter schilderte der Polizei den Tathergang.

Die Polizei fahndet weiterhin nach zwei jungen Männern, die in Korbach westlich von Kassel einen Kinderwagen umgestoßen und ein Baby dabei schwer verletzt haben sollen. Das sechs Monate alte Mädchen befinde sich nicht in Lebensgefahr, hieß es am Wochenende von der Polizei.