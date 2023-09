Bad Emstal Obduktion bestätigt – 14-Jährige wurde Opfer einer Gewalttat

Nach der Obduktion des Leichnams eines 14-jährigen Mädchens, das in einem Waldstück im nordhessischen Bad Emstal tot gefunden wurde, gehen die Ermittler von einer Gewalttat aus. Dies sei das vorläufige Ergebnis der am frühen Nachmittag abgeschlossenen Obduktion, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Kassel am Freitag gemeinsam mit. Der am Vorabend in Bad Emstal festgenommene Tatverdächtige sei weiter im Polizeigewahrsam. Der 20-Jährige solle in zeitlichem Zusammenhang mit dem Verschwinden der Jugendlichen im Bereich des Waldrandes gesehen worden sein, hieß es. Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen Bekannten des Mädchens handeln.