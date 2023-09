Leichenfund in Hessen Tote ist wohl die vermisste 14-Jährige

Nach dem Fund einer weiblichen Leiche in einem Wald in Hessen geht die Polizei davon aus, dass es sich bei der Toten um eine seit Mittwoch vermisste Jugendliche handelt. Das teilte sie am späten Donnerstagabend mit. Bei der Suche nach der 14-Jährigen war am späten Donnerstagnachmittag die Leiche in dem Waldstück nahe dem kleinen Ort Bad Emstal entdeckt worden, wie sie am späten Abend mitteilte. Die Ermittler schließen ein Verbrechen nicht aus. Die Todesursache war zunächst unklar.