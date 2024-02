Unfall in Hessen Auto stößt mit Reisebus zusammen - Zweijähriger in Lebensgefahr

Die 27 Jahre alte Fahrerin eines Pkw, wollte der Polizei zufolge aus westlicher Richtung kommend, über den Linksabbiegerfahrstreifen in die Aschaffenburger Straße abbiegen. Sie übersah demnach den aus Richtung Autobahn 45 entgegenkommenden Omnibus und beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen.Das verletzte Kleinkind wurde in ernstem Zustand per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, teilte das Polizeipräsidium Südosthessen am Montagabend mit.