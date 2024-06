Mutmaßlich Opfer von Verbrechen Frauenleiche an Baggersee in Hessen gefunden

Darmstadt · Eine Spaziergängerin fand am Sonntag in der Nähe eines Baggersees in Hessen die Leiche eine Frau. Dabei soll es sich um eine seit dem 4. Juni Vermisste handeln. Die Polizei sucht Zeugen.

17.06.2024 , 13:20 Uhr

Ein Absperrband der Polizei (Symbolbild). Foto: dpa/David Inderlied

An einem Baggersee im südhessischen Bensheim ist eine Leiche gefunden worden. Bei der toten Frau handelt es sich offenbar um eine seit knapp zwei Wochen vermisste 40-Jährige, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Darmstadt am Montag mitteilten. Sie sei bisherigen Ermittlungen zufolge Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Die Ermittler fahnden außerdem nach einer ebenfalls vermissten 49-Jährigen aus dem familiären Umfeld der Getöteten. Noch sei unklar, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden der beiden Frauen und der Tat gebe, hieß es. Eine Spaziergängerin fand die Leiche am Sonntag in der Nähe des Baggersees Erlache. Inzwischen gehen Polizei und Staatsanwaltschaft „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" davon aus, dass es sich um die 40-Jährige handelt, die seit dem 4. Juni vermisst wurde. Vor einigen Tagen hatte die Polizei bereits mitgeteilt, dass sie nach der Frau und ihrer Schwiegermutter suche. Die Hintergründe der Tat seien noch völlig unklar, hieß es nun. Das Polizeipräsidium in Darmstadt richtete eine Mordkommission mit mehr als 35 Beamtinnen und Beamten ein. Aktuell gehen die Ermittler den Angaben zufolge davon aus, dass der Fundort der Leiche nicht der Tatort ist. Am See sollte noch am Montag weiter gesucht werden. Ab Montagnachmittag sollte ein Hinweistelefon freigeschaltet werden. Die Ermittler baten um Zeugenhinweise.

(esch/AFP)