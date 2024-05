Gefährlicher Trend 13-Jährige stirbt bei „Blackout“-Challenge auf Tiktok

Das Phänomen ist auch keine Erfindung der Generation Tiktok: Schon Jahrzehnte zuvor hat es das sogenannte Würgespiel gegeben. Laut der US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention habe es zwischen 1995 und 2007 insgesamt 82 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Spiel gegeben. Auch in Deutschland gab es Teilnehmer und Tote, darunter ein 14-Jähriger aus dem Havelland, der sich im Jahr 2009 stranguliert hat.