Video sorgt für Diskussionen: Kommt ein Päckchen geflogen

Düsseldorf Ein mutmaßlicher Paketbote versucht spektakulär, eine Sendung auf den Balkon im ersten Stock eines Gebäudes zu werfen. Die sozialen Medien sind natürlich zur Stelle, Jan Böhmermann reagiert und auch Hermes kündigt an, den Fall prüfen zu wollen.

Ein weißer Transporter hat am Straßenrand neben einem Mehrfamilienhaus gehalten, an der Seite das Logo und die Aufschrift des Paketdienstes „Hermes“. Auf dem Wagen hat sich schon ein Mann in blauer Jacke und Mütze in Stellung gebracht. An seiner Hüfte baumelt ein Gürtel, den man kennt, wenn man schonmal mit einem Paketboten zu tun hatte.