Neuer Hermes-Skandal: Bote schafft über 1000 Pakete zur Seite - Nachbarin gibt entscheidenden Tipp

Brandenburg an der Havel Erst wirft ein Hermes-Bote Päckchen im Raum Köln auf einen Balkon,. jetzt fliegt in Brandenburg ein Bote auf. Er soll über 1000 Pakete zur Seite geschafft haben. Er wurde festgenommen.

Großer Ärger bei Paketzusteller Hermes. Während ein Bote aus dem Raum Köln vom Dienst freigestellt wurde, weil er Pakete auf einen Balkon geworfen hatte, sorgt ein anderer Zusteller mit gehorteten Paketen für Aufsehen. In Brandenburg an der Havel hatte eine Nachbarin des Boten mehr als hundert Pakete und Warensendungen in dem Wohnhaus gefunden. Das berichtete zuerst die „Märkische Allgemeine“. Schnell stellte sich heraus, dass der Mann wohl hunderte Pakete über Jahre hinweg angeschafft haben soll. Der 35 Jahre alte Verdächtige wurde festgenommen. Hermes hatte wegen Unregelmäßigkeiten Ermittlungen eingeleitet.