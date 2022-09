1. Mosel, Rheinland-Pfalz

Von September bis November leuchten die Weinberge an der Mosel in goldenen Gelbtönen. Dann dreht sich in den steilsten Weinbergen Europas alles um die Traube. Allein im September finden dort mehr als 40 Weinfeste statt. Viele Winzer erlauben Touristen in dieser Zeit eine Fahrt mit der Monorackbahn, was sonst nur den Trauben vorbehalten ist. In der Terrassenmosel zwischen Pünderich und Koblenz wartet die imposante Burg Eltz auf abenteuerlustige Reisende.