Nach Zusammenstoß von zwei Frachtern Suche nach vier vermissten Seeleuten in der Nordsee eingestellt

Das Havariekommando zog es in Betracht, dass die vermissten Seeleute in dem in etwa 30 Meter Tiefe liegenden Wrack der gesunkenen „Verity“ eingeschlossen sein könnten. Die Rettungskräfte versuchten am Mittwoch mit einem Tauchroboter noch einmal ein Lebenszeichen der Vermissten zu finden. Es hätten aber keine Menschen erkannt werden können, sagte ein Sprecher des Havariekommandos. Die Sicht sei nicht schlecht gewesen, das Gerät habe in die Brücke der „Verity“ filmen können. Die Auswertung der Daten des Unterwasserfahrzeugs laufe aber noch.