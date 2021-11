Helene Fischer über ihre Schwangerschaft : „Haben es bewusst zurückgehalten“

Berlin Schlagerstar Helene Fischer hat sich in einem Interview zum ersten Mal über die Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft geäußert. Sie sei „wahnsinnig enttäuscht“ über die Art und Weise. Jemand müsse sie „verraten haben“.

Helene Fischer ist nach eigenen Worten „wahnsinnig enttäuscht“, dass ihre Schwangerschaft vorzeitig der Öffentlichkeit preisgegeben wurde. „Wir haben es lange bewusst zurückgehalten und es zuerst nur im aller-, allerengsten Kreis geteilt – in den Familien“, erzählte der Schlager-Star in einem Interview mit der „Zeit“ (Donnerstag). „Als ich dann meine Produktion für das ZDF aufgezeichnet habe, war ich schon relativ weit und musste ein paar wenige Menschen einweihen.“ Jemand müsse sie dann „verraten haben“, führte die 37-Jährige weiter aus. Wer es war, könne sie sich nicht vorstellen. „Da muss es irgendjemanden geben in unserem Umfeld, der plaudert“, stellte Fischer fest.