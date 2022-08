Helene Fischer in München : Gefrusteter VIP-Gast geht auf TikTok mit Konzert-Kritik viral

Am 20. August hatte Helene Fischer in München ihren ersten Auftritt nach einer längeren Babypause. Doch es zeigten sich nicht alle Besucher zufrieden mit dem Event. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Düsseldorf Nach ihrer Babypause trat Helene Fischer am 20. August zum ersten Mal wieder auf. Unter strömendem Regen fand das Open-Air-Konzert mit mehr als 100.000 Besuchern in München statt. Nun klagt ein Gast über die Rahmenbedingungen in der VIP-Lounge - und geht damit auf TikTok viral.

Schlagerqueen Helene Fischer ist mit einer riesigen Show auf die Bühne zurückgekehrt. 130 000 Fans bejubelten die 38-Jährige am Samstagabend, den 20. August, in München. Es war Fischers erster Live-Auftritt vor großem Publikum nach einer längeren Pause und der Geburt ihres Kindes. Zudem war es das einzige Konzert der Sängerin in diesem Jahr.

Die Wetterbedingungen bei dem Open-Air-Konzert erwiesen sich als Herausforderung: Die Besucher hatten stundenlang bei strömendem Regen auf dem Messegelände in Riem ausgeharrt. Als ihr Star endlich auftauchte, machten die Fans dennoch Party in Plastikponcho und klatschnassen Schuhen. „Ich hab' gedacht mein Herz zerspringt in 1000 Teile“, freute sich die Sängerin über das große Publikum.

Doch nicht alle Fans zeigten sich begeistert. Auf TikTok geht derzeit ein Video viral, das einen enttäuschten Gast der VIP-Lounge zeigt. Der Besucher steht in einem nassen Plastikponcho auf einer Holztreppe in der VIP-Lounge und macht während des Konzerts seinem Ärger über die Rahmenbedingungen der Lounge Luft.

Er habe für zwei VIP-Tickets 1.300 Euro bezahlt und müsse nun stehen, um überhaupt einen Blick auf Helene Fischer zu erhaschen. Einen Sitzplatz habe er zwar, von dort aus könne man aufgrund der stehenden Fans allerdings nichts erkennen: „Ich hab mich eben schon beschwert, das kann nicht sein“, erklärt er frustriert in dem Video.

Im Vorfeld war bei den 600-Euro-schweren Tickets von exklusiven Plätzen, einer Betreuung durch einen Mitarbeiter, Zugang zu Buffet und Aperitif, sowie einem Parkplatz die Rede. In dem Video, das inzwischen mehr als 2,5 Millionen mal geklickt wurde, sind auch andere Konzertbesucher zu hören, die über die falschen Versprechungen klagen. Und auch im Netz finden sich viele enttäuschte Fischer-Fans.

Der Veranstalter, die Leutgeb Entertainment Group, hat inzwischen in einem Facebook-Beitrag auf die Fan-Kritik reagiert. Wirklich einsichtig zeigen diese sich allerdings nicht: „Wir bitten euch nicht zu vergessen dass ihr ein Konzert mit 130.000 Besuchern besucht habt! Klarerweise kommt es dabei zu gewissen Wartezeiten!“

(hf/dpa)