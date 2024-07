Tipps für Garten- und Balkonbesitzer Wie man Wildtieren mit Wasser durch die heißen Tage hilft

Auch Insekten brauchen an heißen Tagen zusätzlich Wasser, weil sie sich sonst über Blütennektar mit Flüssigkeit versorgen. Bei Trockenheit enthalten die Pflanzen aber weniger Wasser. „Insekten ertrinken oft bei dem Versuch Flüssigkeit an Wasserstellen aufzunehmen“, erklärte ein Naturschutz-Experte. Dagegen hilft, die Wasserstelle nicht zu hoch zu füllen und mit Naturmaterialien wie Steinen, Zweigen und Moos zu bestücken - als Lande- und Starthilfen. Die Insektentränke sollte an einem sonnigen und windstillen Platz in der Nähe von Pflanzen aufgestellt werden.