„Liebe auf den ersten Blick? Nein!“ Dieses Paar ist seit 1944 verheiratet

Für Gottfried Schmelzer war es Liebe auf den ersten Blick. „Wir haben uns vom ersten Moment an gut verstanden“, erzählt der 102-Jährige in seiner Wohnung in Bad Sobernheim, südwestlich von Mainz gelegen. Kennengelernt hat er seine Frau Ursula bei der Arbeit in einer Verwaltungsbehörde in Berlin. Schon bald darauf heirateten sie - 1944 vor genau 80 Jahren. Damit sind die Schmelzers nach Recherchen der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz derzeit das am längsten verheiratete Paar in Deutschland. Und Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) gratulierte ihnen persönlich.