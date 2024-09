Allein im Alter Heinz Riediger ist der Letzte seiner Familie

In seinem Haus in Albstadt-Ebingen zieht er einen Ordner aus dem Regal und legt ihn auf den Esstisch – Erinnerungen an den Krieg. Fotos von ihm und seinen Kameraden, Geländepläne, Bilder von Flugzeugen und Auszüge aus seinem Tagebuch. An den Treppenaufgang hat er vor Jahrzehnten Granaten und Kanonen gestellt, an die Wand historische Degen, Säbel und Bajonette gehängt. Doch wenn er in den Fernsehnachrichten den Krieg sieht in Gaza, in der Ukraine, drückt er schnell den Umschaltknopf. Zeitungsartikel über Kriege legt er zur Seite.