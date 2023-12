Schlagersänger Heino Kirchentournee ist seiner Frau gewidmet

Kritik an seinen Auftritten in Gotteshäusern weist Heino zurück. „Die Kirche als Institution sollte grundsätzlich froh sein, dass ich diese Art von Konzerten mache und die Kirchen fülle. In einer Zeit, wo sich die Kirche nicht so leicht tut, sind die Kirchen bei meinen Konzerten voll.“ Er singe dort sakrale und klassische Lieder von Mozart, Beethoven, Schubert und Brahms und Lieder wie „Großer Gott, wir loben dich“, „Lobet den Herrn“ oder „Ich bete an die Macht der Liebe“. Er habe nie vorgehabt, die Schlager, die ihn berühmt machten, in einer Kirche zu singen.