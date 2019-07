Zehn Jahre nach „Bernd das Brot“-Entführung : Unbekannte köpfen Kika-Figur „Hein Blöd“

Erfurt Nach der Entführung einer Plastik von „Bernd das Brot“ vor zehn Jahren, haben Unbekannte in Erfurt erneut die Skulptur einer beliebten Kika-Figur ins Visier genommen und schwer beschädigt.

Der Plastik der TV-Figur „Hein Blöd“ wurde in der Nacht zum Freitag der Kopf abgeschlagen und gestohlen, teilte die Polizei am Freitag in Erfurt mit. Hein Blöd war seit 2009 mit einer „Käpt'n Blaubär“-Figur in einem Boot nahe der Schlösserbrücke auf dem Breitstrom der Gera installiert. Die Stadt habe das nun zerstörte Duo aus dem Fluss geborgen und abtransportiert. Besucher würden nun vorerst vergeblich nach dem Boot der beiden in der Gera suchen.