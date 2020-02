Frau in Baden-Württemberg tödlich verletzt : 45-Jährige will Auto von Bahngleis schieben und wird von Zug erfasst

Foto: dpa/Lukas Schulze

Heilbronn In Baden-Württemberg hat am Mittwoch eine Frau versucht, ein Auto von Bahngleisen zu schieben, und ist dabei tödlich verletzt worden. Eine S-Bahn konnte an dem Bahnübergang zwischen Leingarten und Heilbronn nicht mehr rechtzeitig anhalten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das teilte die Polizei Heilbronn mit. Das Auto wurde rund 30 Meter mitgeschleift. Warum es auf den Schienen stehen blieb, war zunächst unklar.

Die Frau starb noch am Unfallort an ihren Verletzungen. In der S-Bahn befanden sich 66 Fahrgäste. Sie blieben den Angaben zufolge alle unverletzt und konnten in Busse umsteigen.

Ein Sachverständiger wurde mit der Untersuchung der Unfallursache beauftragt. Die Bahnstrecke blieb bis auf Weiteres gesperrt.

(felt/AFP)