Gebühr für verspätete Abholung Wer zu spät kommt, den bestraft die Kita

Unpünktlichkeit kann teuer werden: Wer sein Kind in Heidenheim an der Brenz zu spät aus Kindergarten und Co abholt, muss mindestens 25 Euro bezahlen. Der Gemeinderat änderte kürzlich die Benutzungsbedingungen für Kindertageseinrichtungen und führte die Verspätungsgebühr ein. Demnach werden für wiederholt unpünktliche Eltern je angefangene halbe Stunde 25 Euro fällig. Zuerst hatte die „Heidenheimer Zeitung“ berichtet.