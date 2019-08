Plötzlich Spürnase : Polizisten fahren mit entlaufenem Hund auf der Rückbank zu Einsatz

Heidelberg Einmal Polizeihund sein: Das ist für einen entlaufenen Vierbeiner unverhofft Realität geworden. Beamte haben in Heidelberg einen entlaufenen Hund eingefangen – und ihn spontan im Streifenwagen mit zu einem Einsatz genommen.

Die Polizisten hatten über Funk von dem Ausreißer erfahren. Mit einem Leckerli lockten sie den Hund in ihren Wagen und fuhren dann in Richtung Tierheim, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Kurz darauf wurde dann aber ein Einbruch gemeldet. Also ging es am Montag zusammen mit dem Hund auf der Rückbank zu dem Einsatz – zwar mit Blaulicht, aber wegen des Vierbeiners nicht ganz so schnell. Es handelte sich den Angaben zufolge um einen Fehlalarm. Der Hund wurde wenig später von seinem Besitzer im Tierheim abgeholt.