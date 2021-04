Vorfall in Heidelberg : Unbekannter wirft Vogelspinnen in Tattoostudio

Heidelberg Ein Unbekannter hat in Heidelberg offenbar einen Plastikbeutel mit lebenden Vogelspinnen und Insekten in ein Tattoostudio geworfen.

Der Betreiber bemerkte dies erst, als eine der Spinnen und zahlreiche Futterinsekten in seinem Geschäft herumkrabbelten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Insekten konnte er am Mittwochnachmittag noch los werden.

Eine der Spinnen fing die Tierrettung wohlbehalten ein und brachte sie ins Reptilium in Landau. Am Donnerstagvormittag entdeckte der Besitzer des Tattoostudios eine weitere Vogelspinne in seinen Vorhängen. Sie soll bereits bei dem Vorfall am Mittwoch in den Laden gelangt sein. Auch dieses Tier wurde eingefangen und nach Landau gebracht. Die Polizei bat mögliche des Vorfalls, sich zu melden.