Amoklauf an Heidelberger Uni : 18-Jähriger kündigte Tat über WhatsApp an

18-Jähriger kündigte Tat über WhatsApp an

Amoklauf an Heidelberger Uni

Heidelberg Bei einem Amoklauf an der Universität Heidelberg hat ein Mann vier Menschen angeschossen. Eine 23-Jährige starb an ihren Verletzungen. Der 18-Jährige hatte seine Tat angekündigt. Ermittelt wird zum Motiv, unklar ist, wie er sich eine Waffe beschaffen konnte.

Nach dem Amoklauf an der Heidelberger Universität mit zwei Toten und drei Verletzten setzen die Ermittler ihre Arbeit fort. Offene Fragen gibt es unter anderem zum Motiv des Täters und wie er sich eine Waffe beschaffen konnte. Der 18-Jährige soll die Waffe vor wenigen Tagen im Ausland gekauft haben, wie der Mannheimer Polizeipräsident Siegfried Kollmar am Abend sagte.

Die Ermittler gehen nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass der Deutsche erst in einem Hörsaal, in dem rund 30 Studenten waren, mehrmals schoss und sich später vor dem Gebäude selbst richtete. Eine 19- und 20-jährige Frau sowie ein 20-jähriger Mann wurden durch die Schüsse leicht verletzt, eine 23-Jährige starb an den Folgen.